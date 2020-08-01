У США висунули звинувачення хакерам, які зламали у Twitter акаунти Ілона Маска, Білла Гейтса, Барака Обами, Джо Байдена та інших відомих людей. Як виявилося, натхненником кібератаки був 17-літній Грем Айвен Кларк із Флориди. Ошукали хакери довірливих американців на 117 458 доларів.

31 липня правоохоронці США висунули звинувачення трьом юнакам, один із яких щойно закінчив школу, пише CNN. Зверніть увагу Серйозна атака на Twitter: соцмережа посилює заходи безпеки Затримані та звинувачені у масштабній афері зі зламом твіттер-акаунтів знаменитостей: 19-річний Мейсон Шеппард з Великої Британії (серед хакерів відомий як Chaewon). Звинуватили юнака у комп'ютерному зломі, шахрайстві й відмиванні грошей.

22-річний Німа Фазелі з Орландо, Флорида, США (відомий як Rolex). Його звинувачення – співучасть у цих же злочинах.

у цих же злочинах. 17-річний Грем Айвен Кларк з Тампи, штат Флорида, США. Саме він, як вважає слідство, був ініціатором та натхненником схеми. На його біду, у Флориді за такий злочин неповнолітнього можуть судити як дорослого. Додамо, що офіційно повідомили лише про арешт двох чоловіків. Ім'я третього та його долю не оприлюднили, але журналісти з'ясували, що мовиться саме про Кларка (не назвали його в поліції тому, що він неповнолітній). Коротко про інцидент зі зломом акаунтів знаменитостей у Twitter 15 липня Twitter-акаунти десятків знаменитих людей зламали. А далі від їхнього імені шахраї попросили в читачів грошей у біткойнах, які пообіцяли повернути завтра – тільки-от удвічі більше.

Як виявилося, хакери зламали акаунти Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, та багато інших.

Хакери отримали доступ до 130 акаунтів знаменитостей у Twitter, і не лише могли писати від імені власника сторінки, але й мали доступ до їхніх приватних повідомлень.

у Twitter, і не лише могли писати від імені власника сторінки, але й мали доступ до їхніх приватних повідомлень. А найгірше, що довірливі американці через шахрайські твіти здійснили близько 415 грошових онлайн-переказів на суму 117 457,58 долара США.