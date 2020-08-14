Стрімінговий музичний сервіс Spotify підтримав Epic Games у суперечці з Apple. Це сталося після того, як компанія подала позов до суду штату Каліфорнія на корпорацію з Купертіно через вилучення гри Fortnite з App Store.

У Spotify також є низка претензій до Apple. Раніше шведська компанія подала власний позов проти Apple через монополізацію ринку iOS-додатків, тепер же вона приєдналася до компанії Epic Games, яка вирішила повстати проти монополії Apple.

До теми Epic Games подає до суду на Apple: компанія зняла пародію на рекламу Apple – 1984

Ми вітаємо рішення Epic Games виступити проти Apple і пролити додаткове світло на зловживання Apple своїм домінуючим становищем. Недобросовісна практика Apple занадто довго ставила конкурентів в невигідне становище,

– зазначив представник Spotify.

У Spotify додали, що недобросовісна практика Apple занадто довго ставила в невигідне становище конкурентів і споживачів.

Мова йде про комісійні відрахування і ціни на додатки в App Store. 13 серпня Epic Games оголосила про плани обійти комісію в App Store в 30% за рахунок впровадження системи прямих платежів. Після чого Apple видалила Fortnite зі свого магазину, зіславшись на порушення політики App Store.

Крім цього, компанія опублікувала ролик, який пародіює рекламу Apple – 1984, зняту Рідлі Скоттом. Тоді Apple закликала боротися з монополією IBM, сьогодні закликають боротися з Apple.