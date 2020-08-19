Spotify працює з перебоями по всьому світу
Стрімінговий сервіс Spotify наразі відчуває проблеми в роботі: користувачі скаржаться, що не завантажені в офлайн треки відтворюються кілька секунд, після чого припиняються.
Сервіс Downdetector, що фіксує збої сервісів, передає про майже 6000 звітів про перебої в роботі Spotify.
Цікаво Spotify підтримав Epic Games у судовій суперечці з Apple
З огляду на карту надходження звітів, найчастіше користувачі реєструють недоступність стрімінгової платформи в Європі і США, але є звіти і з Африки, Австралії, Південної Америки. Є проблеми і в користувачів з України.
Карта поширення проблем з сервісом Spotify
Реакція Spotify
У Twitter-профілі Spotify Status з'явилося повідомлення наступного змісту:
"Ми знаємо про деякі проблеми в даний час і перевіряємо їх".
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter