Стрімінговий сервіс Spotify наразі відчуває проблеми в роботі: користувачі скаржаться, що не завантажені в офлайн треки відтворюються кілька секунд, після чого припиняються.

Сервіс Downdetector, що фіксує збої сервісів, передає про майже 6000 звітів про перебої в роботі Spotify.

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З огляду на карту надходження звітів, найчастіше користувачі реєструють недоступність стрімінгової платформи в Європі і США, але є звіти і з Африки, Австралії, Південної Америки. Є проблеми і в користувачів з України.



Карта поширення проблем з сервісом Spotify

Реакція Spotify

У Twitter-профілі Spotify Status з'явилося повідомлення наступного змісту:

"Ми знаємо про деякі проблеми в даний час і перевіряємо їх".