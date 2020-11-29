Spotify теж додасть "сторіс"
З появою TikTok стало очевидно, що короткі відео стає справжнім трендом в інтернеті. Тож чимало соцмереж додають щось на кшталт цієї функції. Стрімінговий сервіс Spotify теж планує додати послугу, що нагадує "сторіс".
Команда Spotify вже почала тестувати нову функцію, повідомляє Engadget.
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Ця нова функція нагадуватиме "сторіс" в Instagram.
Наразі такі "сторіс" можна побачити в добірці новорічних і різдвяних композицій Christmas Hits. Ролики представлені кількома популярними виконавцями, включаючи Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон та Pentatonix.
Раніше новий був помічений в декількох інших плейлистах, створеними Spotify, наприклад Tear Drop і розширеній версії дебютного альбому Good News від Megan Thee Stallion.
Що кажуть в Spotify
Команда Spotify підтвердила журналістам, що зараз "сторіс" на етапі тестування. Поки невідомо, чи з'являться вони в більшому обсязі або в звичайних плейлистах користувачів.
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