З появою TikTok стало очевидно, що короткі відео стає справжнім трендом в інтернеті. Тож чимало соцмереж додають щось на кшталт цієї функції. Стрімінговий сервіс Spotify теж планує додати послугу, що нагадує "сторіс".

Команда Spotify вже почала тестувати нову функцію, повідомляє Engadget.

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Ця нова функція нагадуватиме "сторіс" в Instagram.

Наразі такі "сторіс" можна побачити в добірці новорічних і різдвяних композицій Christmas Hits. Ролики представлені кількома популярними виконавцями, включаючи Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон та Pentatonix.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

Раніше новий був помічений в декількох інших плейлистах, створеними Spotify, наприклад Tear Drop і розширеній версії дебютного альбому Good News від Megan Thee Stallion.

Що кажуть в Spotify

Команда Spotify підтвердила журналістам, що зараз "сторіс" на етапі тестування. Поки невідомо, чи з'являться вони в більшому обсязі або в звичайних плейлистах користувачів.