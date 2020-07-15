Популярний шведський стрімінговий сервіс Spotify повноцінно запрацював в Україні. Його вже можна завантажити в магазинах додатків. Також в компанії назвали вартість Premium-підписки для українців.

Користувачі вже можуть оформити підписку через офіційний сайт сервісу. Після цього можна почати слухати музику через веб-плеєр, а також у фірмовому мобільному додатку, доступному для скачування в App Store і Google Play.

До теми Spotify в Україні: чого очікувати користувачам

Ціна підписки

Новачкам Spotify пропонує безкоштовний пробний період на три місяці, після чого доведеться оформити платну підписку. Базовий тариф на Spotify Premium коштує 4,99 долара (134,87 гривні на місяць), дозволяючи вільно слухати будь-яку музику без реклами і зберігати треки для онлайнового доступу. Є й сімейний тариф на два й шість осіб вартістю 6,49 долара (175,41 гривні) і 7,99 долара (215,96 гривні) на місяць відповідно. Студентам пропонується 50-відсоткова знижка.

Про старт роботи сервісу вже повідомила українська виконавиця ONUKA та закликала слухати її плейлист, який вже доступний в сервісі.

Запуск Spotify в Україні

Згідно з оновленими умовами користування сервісом, які набули чинності 15 липня, з цього дня сервіс запрацював в Україні, Білорусі та Росії.