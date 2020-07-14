Популярний стрімінговий сервіс Spotify таки запрацює в Україні. Послуга буде доступною вже від завтра, 15 липня. Також сервіс буде доступний в Росії, України, Білорусі та Казахстані. про що говорили витоки.

Spotify вже оновив умови використання. У таблиці з віковими обмеженнями на використання, можна побачити згадку про Україну, а також Росію, Білорусь та Казахстан, передає rozetked.me.

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Деталі

Нові умови використання вступають в чинності 15 липня. Тож можна зробити висновок, що саме від завтра цей сервіс стане доступним для українців.

Spotify заходить в Україну / Скріншот

Саме цю дату називали численні витоки. Це також доволили і такі факти: Spotify AB зареєструвалася як платник податку в Білорусі; з’явилась аудиореклама російською мовою тощо. Зазвичай Spotify розширює географію присутності не на окрему країну, а на цілий регіон. Тож це теж підтверджувало, що серсів запрацює і в Україні.

Завантажити Spotify все ще не виходить в офіційних магазинах Apple і Google. Поки немає інформації і про ціни для українських користувачів. Більше інформації отримуємо вже 15 липня.

Spotify оновив умови користування сервісом, які будуть діяти з 15 липня. Додав Україну і країни СНГhttps://t.co/sGwqiJrk1s pic.twitter.com/mPdCVYkV8e — S ΞRG-1Y ⁶-⁶ (@Sergey_666) July 14, 2020