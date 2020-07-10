Нещодавно з'явилася інформація, що один із найпопулярніших в світі музичних сервісів Spotify готується до великого розширення географії своєї присутності. Експерти стверджують, що є шанс побачити Spotify і в Україні.

Розширення географії розпочалось ще у лютому 2019 року – тоді Spotify запрацював в Індії. Зараз знову активно заговорили про сервіс, бо вже наступного тижні він, начебто, має з'явитись у Росії. Як пише видання itc.ua, є велика ймовірність, що тоді ж Spotify зайде і в Україну.

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Чому шанс є

Фахівці звертають увагу на той факт, що спочатку ЗМІ повідомили про вихід музичного сервісу в Росії, де партнером стане мобільний оператор МТС.А згодом з'явилася інформація, що Spotify зареєструвався у податковій Білорусі.

При цьому, готуючись до розширення, Spotify зазвичай отримує права на весь регіон. Тож медіа припускають, що цілком логічно, що сервіс запрацює і в Україні.

Також журналісти звертають увагу на ще один цікавий факт – 30 червня в Spotify ненадовго з'явилася можливість вибрати Україну в списку країн присутності сервісу. Раніше, у 2019 році з'явився домен spotify.ua.

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