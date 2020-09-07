Сервіс для прослуховування музики Spotify тестує кілька нововведень в мобільних додатках. Користувачі Spotify Free, тобто ті, які не мають підписки на стрімінговий сервіс, зможуть слухати музику в офлайн-режимі на протязі 30 хвилин на добу.

Це з'ясувала дослідник ПЗ Джейн Вонг. Вонг опублікувала фрагмент інтерфейсу додатку, що описує цю опцію.

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Що зміниться

Зараз відтворення контенту без підключення до мережі – винятковий привілей власників акаунтів Spotify Premium. У Spotify вже є плейлист "Улюблені треки" (Liked Songs), в якому збираються оцінені користувачем треки.

Вонг виявила, що творці серісу працюють над плейлистом Your Episodes: в ньому можна збирати випуски подкастів, які користувач хоче зберегти для повторного прослуховування.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Ще одне нововведення, яке перебуває на стадії розробки – покращений інтерфейс для режиму "За кермом" (Car Mode). На головній сторінці превью рекомендованих плейлистів стане більше, також з'явився приховуваний банер, що розповідає про можливості управляти Spotify через "Google Асистент". Змінився й екран відтворення контенту.

Опція Group Sessions дозволить вирішувати іншим користувачам в цій же Wi-Fi мережі, наприклад, родичам або друзям, підключатися до пристрою відтворення і включати обрану ними музику або подкасти.

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Коли запрацюють нові функції

Виявлені функції неофіційно підтверджені Spotify. Невідомо, коли вони будуть запущені серед всіх користувачів.