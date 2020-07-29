Всередині липня всесвітньо відомий стрімінговий сервіс Spotify нарешті запрацював на території України. І поки майданчик публікує спеціальні плейлисти і музичні добірки для користувачів, розробники активно тестують нову оригінальну функцію, яка вже доступна деяким меломанам.

Мова йде про так звані групові сесії Spotify. За задумом розробників, користувачі зможуть одночасно слухати улюблену музику, перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного, повідомляє androidcommunity.

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Як це працює

Груповий сеанс передбачає участь від двох до п'яти осіб. Такі сесії схожі за можливостями з приватним радіо, але при цьому кожен учасник може керувати плейлистом: додавати і перемикати композиції.

Для активації режиму спільного прослуховування в Spotify буде передбачена спеціальна кнопка "Почати групову сесію". Додаток згенерує посилання, яке можна відправити друзям і користувачам, що бажають приєднатися до прослуховування композицій. Всі учасники сесії зможуть додавати до загального плейлиста нові треки, призупиняти відтворення і міняти черговість композицій.

Коли функція запрацює

Поки функція Spotify Group Session перебуває на стадії бета-тестування і доступна обмеженій кількості користувачів. Дату запуску нововведення в реліз розробники сервісу поки не анонсували.