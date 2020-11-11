26-річного українця Володимира Квашука, який працював у компанії Microsoft, арештували у США. Американський окружний суд у Сіетлі засудив українця до 9 років за шахрайство.

Українця звинувачують у шахрайстві 10 мільйонів доларів, сказано на сайті Мін’юсту США.

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Колишнього розробника із Microsoft звинуватили у 18 федеральних злочинів. Серед них – 5 випадків шахрайства з використанням електронних засобів, 6 – відмивання грошей, 2 випадки крадіжки персональних даних та 2 випадки подачі податкових декларацій з неправдивими відомостями.

Зараз українець має виплатити Microsoft компенсацію в розмірі 8,3 мільйона доларів. Після тюремного терміну його можуть депортувати з країни.

Що відомо про українця

26-річний українець живе у місті Рентон, штат Вашингтон. він працював у Microsoft майже два роки.

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Квашук брав участь у тестуванні інтернет-платформи роздрібних продажів корпорації. Саме це він використовував для шахрайства, зокрема подарункових карток.

За 7 місяців шахрайства на банківські рахунки українця було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткоїнах. За ці гроші Квашук придбав будинок на березі озера за 1,6 мільйона доларів і автомобіль Tesla за 160 тисяч доларів.