Демократи у конгресі США вирішили боротися з монопольним положенням Apple, Google, Amazon та Facebook на ринку. Тому цих техногігантів хочуть роздрібнити й позбавити монополії.

Конгресмени дійшли висновку, що всі 4 компанії зловживають своїм становищем на ринку. Про це пише CNBC.

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Відтак у США запропонували розділити ці кампанії, прийнявши відповідні поправки до антимонопольного законодавства.

Що їм закидають?

В ході ретельного розслідування експерти дійшли до такого висновку:

Facebook визнали монополістом в секторі онлайн-реклами і на ринку соцмереж;

визнали монополістом в секторі онлайн-реклами і на ринку соцмереж; Amazon – в онлайн-продажах;

– в онлайн-продажах; Google – в царині інтернет-пошуків і супутнього бізнесу. Відзначається, що компанія працює як "екосистема взаємопов'язаних монополій";

– в царині інтернет-пошуків і супутнього бізнесу. Відзначається, що компанія працює як "екосистема взаємопов'язаних монополій"; а Apple обмежує доступ для своєї платформи iOS для розробників різних додатків, чим дискримінує конкурентів і утворює бар'єри для бізнесу.

Що пропонують у конгресі?

Відтак конгресмени пропонують розділити структурні підрозділи цих компаній на окремі бізнес-одиниці і заборонити їм виходити на суміжні ринки. На практиці це може означати відокремлення Youtube від Google, та Instagram і Whatsapp від Facebook.

А Apple можуть зобов'язати скасувати перепони для розробників мобільних додатків.

Також хочуть перекласти на компанії обов'язок самостійно доводити, що їх угода не завдасть шкоди конкуренції. Поки ці пропозиції перебувають на стадії обговорення в Конгресі.