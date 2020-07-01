Федеральна комісія із зв'язку США випустила прес-реліз, в якому оголосила Huawei Technologies Company (Huawei) і ZTE Corporation (ZTE) та їх дочірні підприємства загрозами національній безпеці.

Як повідомляє 24 канал Федеральна комісія визначила Huawei та ZTE загрозами національній безпеці для мереж зв'язку Америки та для технології 5G у США. Про це мовиться у висновку комісії.

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Що це означає

Офіційно гроші з Фонду універсального обслуговування FCC в розмірі 8,3 мільярда доларів "більше не будуть використовуватися для покупки, обслуговування, поліпшення, модифікації або іншої підтримки будь-якого обладнання або послуг, вироблених або наданих цими постачальниками".

Простими словами це означає, що американським компаніям заборонено купувати обладнання Huawei та ZTE.

Чому прийняли таке рішення

Згідно з даними федеральної комісії, обидві компанії мають тісні зв'язки з Комуністичною партією та військовим апаратом Китаю. Крім того обидві компанії підкоряються китайському законодавству, яке зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними службами країни.

Заборона на співпрацю з Huawei і ZTE комісія із зв'язку виписала ще у листопаді 2019 року. Весь цей час тривало розслідування. Тепер же відомство остаточно висловило свою позицію.

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Що буде з мережами 5G

Другими на черзі за темпами створення 5G-мереж вважаються компанії Ericsson та Nokia. За даними видання The Wall Street Journal, уряд США думає про покупку цих компаній для створення жорсткої конкуренції Huawei.