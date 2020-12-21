У США додали в "чорний список" китайського виробника дронів DJI. Компаніям країни заборонили експортувати свої технології для використання в її апаратах.

Без американських деталей ланцюжок виробництва і поставок компанії DJI може серйозно постраждати. Про це пише The Verge.

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Що відомо

Уряд США заявив, що дрони китайського виробництва становлять загрозу національній безпеці. У жовтні 2019 року Міністерство внутрішніх справ перестало використовувати всі свої 800 дронів через побоювання з приводу шпигунства і кібератак з боку Китаю, а Міністерство юстиції заборонило купувати дрони іноземного виробництва на свої кошти з міркувань безпеки.

Крім DJI в санкційний список потрапили ще 76 компаній, 60 з них – китайські. Це продовжує політику Дональда Трампа щодо блокування роботи китайських технологічних компаній у США. Подібна заборона торкнулася і Huawei.