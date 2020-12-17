У Штатах підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури, яку, ймовірно, здійснили російські хакери. Наразі обставини справи з'ясовують.

Інформацію підтвердили Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури та Управління директора національної розвідки. Установи оприлюднили спільну заяву.

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Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повною мірою зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася мережі федерального уряду,

– мовиться в заяві.

Наразі в США триває розслідування щодо кібератаки.

Що цьому передувало