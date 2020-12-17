У США підтвердили масштабну кібератаку російських хакерів
У Штатах підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури, яку, ймовірно, здійснили російські хакери. Наразі обставини справи з'ясовують.
Інформацію підтвердили Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури та Управління директора національної розвідки. Установи оприлюднили спільну заяву.
До теми Масштабна кібератака на Мінфін США: підозрюють російських хакерів – ЗМІ
Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повною мірою зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася мережі федерального уряду,
– мовиться в заяві.
Наразі в США триває розслідування щодо кібератаки.
Що цьому передувало
- Раніше провідні американські ЗМІ розповсюдили інформацію про наймасштабнішу за 5 років кібератаку.
- Вона торкнулась держустанов Штатів. Зокрема, Міністерства фінансів, Державного департаменту та інших відомств.
- Припускали, що атаку здійснили російські хакери. Однак в Кремлі це заперечували.
Поділитися новиною