Сполучені Штати мають намір побудувати атомні електростанції на Місяці та Марсі. Цього тижня Міністерство енергетики США опублікувало офіційний запит на створення ядерної системи енергопостачання, яка дозволить людям довгий час виживати в суворих космічних умовах.

Ідеї ​​з розробки ядерного реактора будуть оцінювати Національна лабораторія Айдахо, Міністерство енергетики та NASA.

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Національна лабораторія Айдахо – провідний американський центр з розробки вдосконалених ядерних реакторів, в тому числі мікрореакторів і реакторів, здатних працювати без охолодження водою.

Малі ядерні реактори забезпечують енергетичні можливості, необхідні для космічних дослідницьких місій, які представляють інтерес для федерального уряду,

– йдеться у повідомленні міністерства енергетики.

Міністерство енергетики, NASA і американський підрядник Battelle Energy Alliance, який керує Національною лабораторією Айдахо, планують провести у серпні технічну нараду за участю представників уряду і промисловості за цією програмою.

План складається з двох етапів. Перший – розробка конструкції реактора. Другий – будівництво випробувального реактора. Потім планується розробка системи польоту і посадкового модуля, який зможе транспортувати реактор на Місяць. Мета полягає в тому, щоб до кінця 2026 року були готові реактори, льотна система і спусковий апарат.

Вимоги до реактора

Реактор повинен безперебійно виробляти не менше 10 кВт. Міністерство енергетики заявило, що для задоволення енергетичних потреб на Місяці або Марсі, швидше за все, буде потрібно кілька пов'язаних реакторів. За умовами конкурсу реактор повинен важити не більше 7700 фунтів (3500 кг), працювати в космосі в основному автономно і з терміном служби не менше десяти років.

Міністерство енергетики заявило, що реактор призначений для підтримки досліджень в області південного полюса Місяця. Конкретний регіон на поверхні Марса для розвідки поки не визначений.



У NASA шукають джерела живлення для роботи на Місяці й Марсі

Едвін Лайман, директор з ядерної безпеки в некомерційній організації Union of Concerned Scientists каже, що його організація стурбована параметрами конструкції і термінами створення найбільш ймовірних реакторів, що використовують високозбагачений уран. Країни, як правило, намагаються скоротити обсяг виробництва збагаченого урану, який можна перетворити на зброю.

Офіційні особи кажуть, що експлуатація ядерного реактора на Місяці стане першим кроком до створення модифікованої версії для роботи в марсіанських умовах.