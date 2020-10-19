Пожежники Лос-Анджелеса використають у роботі спеціального робота Thermite RS3, призначеного для роботи в загонах борців з вогнем. Машина володіє унікальними характеристиками та покликана полегшити роботу пожежників у складних ситуаціях.

Про своє рішення взяти на службу просунуту машину повідомила пожежна служба США у Лос-Анджелесі, пише Engadget. Щорічно в країні фіксують 1,2 – 1,4 мільйона пожеж. Найчастіше службам вдається врятувати потерпілих, але буває і так, що гинуть самі пожежники. Робота вкрай небезпечна і пов'язана з реальним ризиком, в результаті чого з 2006 по 2015 роки при виконанні свого обов'язку в США загинуло понад 800 професійних рятувальників. Відтак роботи можуть справді допомогти вогнеборцям у виконанні небезпечних завдань.

Цікаво Інженери створили робота для ефективного і безпечного гасіння пожеж

Особливості робота-пожежника Thermite RS3

Thermite RS3 важить 1360 кілограмів і має невеликі габарити, що дозволяє йому проходити через стандартний отвір для дверей. Він досить сильний, щоб пробити собі прохід через стіну, і здатний випустити 9500 літрів води й піни за хвилину. Робот отримав рухливу конструкцію, що дозволяє йому направляти струмінь майже в будь-яку сторону. Він також може працювати в автономному режимі до 20 годин і підніматися на схил до 70 градусів.

Робот-пожежник Thermite RS3 LAFD, відео:

Скільки коштує робот

Ціна такої машини стартує з 272 тисяч доларів, що поки занадто дорого для масового виробництва. Пожежна служба Лос-Анджелеса вже протестувала Thermite RS3 в реальних умовах, де він проявив себе з кращого боку. Малюк більше схожий на танк, що дозволяє йому пройти в недоступні для людей ділянки, рятуючи життя. Якщо Thermite RS3 доведе свою ефективність, у США може з'явитися набагато більше роботів-пожежних.

Можливо, незабаром замість людей гасити джерела займання і рятувати людей будуть лише роботи.