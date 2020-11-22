У США розробили і успішно застосували новий метод тривалого знеболювання, заснований на використанні низькочастотного радіовипромінювання.

Доктор Фелікс М. Гонсалес з Університету Еморі вже провів експерименти, які довели ефективність та перспективність винаходу, пише Radiological Society of North America.

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Що відомо

Першими пацієнтами стали люди з хронічними формами артриту, яким постійно потрібно знижувати біль в суглобах. В перспективі Гонсалес сподівається, що його розробка може стати універсальним анестезуючим засобом.

Вчений знайшов спосіб перемогти дві головні проблеми нинішніх знеболюючих на основі опіоїдів і комбінацій анестетиків з кортикостероїдами. Перші є наркотиком і викликають звикання. Другі швидко втрачають ефективність і організм пацієнта стає менш сприйнятливим до них.

Доктор Гонсалес запропонував замінити ін'єкції активної речовини енергетичним впливом, яке носить назву "радіочастотної абляції з використанням охолодження". У потрібну ділянку тіла вводяться голки-електроди, через які передаються низькочастотні коливання. Вони блокують передачу сигналу про біль в головний мозок. Це не усуває саму проблему, але знеболююче для цього і не призначене.

У дослідженні з 23 пацієнтами, організми яких вже перестали сприймати звичні знеболюючі, за три місяці вдалося досягти вражаючих результатів. У пацієнтів з артритними болями в плечі неприємні відчуття знизилися на 85 відсотків, суглоби відновили функціональність на 74 відсотки. Аналогічні показники для випадків з болями в стегні 70 і 66 відсотків.

На даний момент жодного звикання або зниження ефективності радіочастотної анестезії не виявлено, хоча сам Гонсалес визнає, що знаходиться на самому початку великого шляху. Зараз він шукає можливість застосувати свій метод для допомоги онкохворим.