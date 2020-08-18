Крок за кроком вчені з США розбираються, як зробити так, щоб сарана з імплантованими електродами могла виявляти вибухівку, знайти джерело запаху і повідомити про це людину. Нове дослідження доводить: ці комахи можуть швидко й точно відрізняти тротил від динітротолуола.

Дослідникам зі США вдалося вияснити чи можливо управляти рухом сарани, чи можна навчитися "читати її думки", і нарешті, чи вміє вона взагалі визначати вибухівку по запаху?

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Вчені продемонстрували можливість управління сараною і придумали спосіб як зрозуміти, який запах вона відчуває. А тепер, завдяки дослідженню фахівців з Вашингтонського університету, склався і останній шматочок пазла, пише Science Daily.

Деталі відкриття

Вченим вдалося "зламати" нюхову систему сарани, щоб зрозуміти, як комахи розпізнають різні запахи і, зокрема, запахи вибухових речовин. Також вони оптимізували створену раніше для біороботів систему сприйняття, яка здатна передати цю інформацію людям.

Виявилося, що нейрони в мозку сарани по-різному реагують на тротил і динітротолуол, а також на інші пари хімічних речовин.

Далі вчені розібралися, як відрізняється реакція мозку сарани на запах в різній концентрації. Це дозволило їм налаштувати систему визначення точного положення джерела запаху.

А для того щоб зберегти стабільний стан комах під час вивчення їх мозкової активності, вони розробили хірургічну процедуру з приєднання електродів, які не заважають руху сарани. Тепер розробники готові імплантувати електроди і випробувати кіборгів в польових умовах.

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У минулому році китайські дослідники повідомили про створення нейроінтерфейсу, що дозволяє управляти рухом щурів. Бездротова система дозволила контролювати гризуна, який рухається лабіринтом, силою думки.