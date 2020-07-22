Державний департамент США розшукує українських громадян, яких підозрюють в участі у транснаціональній кіберзлочинності. Вже навіть оголосили грошову винагороду – мільйон доларів за інформацію, що приведе до арешту українців.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, передає видання Укрінформ.

Важливо Нова шахрайська схема: люди купували техніку в інтернеті, але так і не отримували її

Деталі

Йдеться про громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка. Розслідування проводили у січні цього року. Справою займалась Секретна служба США.

За результатами розслідування проти Радченка та Єременка висунули звинувачення. Їх звинуватили у шахрайстві з цінними паперами, електронними транзакціями, а також у комп'ютерному шахрайстві.

Зокрема, обвинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збирання, аналізу та пошуку даних Комісії з цінних паперів та бірж і таким чином викрали тисячі конфіденційних файлів. Після цього українці ці дані продали.

Важливо США виділили гроші на розвиток кібербезпеки в Україні: чому це важливо

Крім того, Комісія з цінних паперів та бірж подала цивільну скаргу проти Єременка, а також деяких інших осіб.