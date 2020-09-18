США і ще 28 країн, серед яких є Україна, занепокоєні через відключення інтернету у Білорусі. Країни засудили такі дії білоруської влади та закликали провести щодо цього незалежні розслідування.

Уряди не повинні блокувати інтернет, оскільки це порушує права людини. Про це країни написали у заяві, опублікованій на сайті Держдепу США.

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У заяві зазначили, що права людини повинні бути захищені в інтернеті так само як і в режимі офлайн. Країни закликали владу Білорусі поважати громадянський простір, враховуючи права людини та основні свободи, демократію та верховенство права.

Ми, підписанти, глибоко занепокоєні та засуджуємо часткове та постійне відключення Інтернету, а також цілеспрямоване блокування вмісту урядом Білорусі після фальшивих виборів президента Білорусі 2020 року,

– зазначили у заяві.

Крім цього, міжнародна спільнота наголосила, що необхідно провести незалежні розслідування всіх заяв про порушення прав людини в контексті виборів та притягнути винних до відповідальності.

Які країни підписали заяву:

США;

Україна;

Австралія;

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Канада;

Кіпр;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Ісландія;

Ірландія;

Японія;

Латвія;

Ліхтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Словенія;

Швеція;

Швейцарія;

Великобританія.