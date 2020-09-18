США, Україна та ще 27 країн засудили відключення інтернету в Білорусі
США і ще 28 країн, серед яких є Україна, занепокоєні через відключення інтернету у Білорусі. Країни засудили такі дії білоруської влади та закликали провести щодо цього незалежні розслідування.
Уряди не повинні блокувати інтернет, оскільки це порушує права людини. Про це країни написали у заяві, опублікованій на сайті Держдепу США.
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У заяві зазначили, що права людини повинні бути захищені в інтернеті так само як і в режимі офлайн. Країни закликали владу Білорусі поважати громадянський простір, враховуючи права людини та основні свободи, демократію та верховенство права.
Ми, підписанти, глибоко занепокоєні та засуджуємо часткове та постійне відключення Інтернету, а також цілеспрямоване блокування вмісту урядом Білорусі після фальшивих виборів президента Білорусі 2020 року,
– зазначили у заяві.
Крім цього, міжнародна спільнота наголосила, що необхідно провести незалежні розслідування всіх заяв про порушення прав людини в контексті виборів та притягнути винних до відповідальності.
Які країни підписали заяву:
- США;
- Україна;
- Австралія;
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Канада;
- Кіпр;
- Чехія;
- Данія;
- Естонія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Ісландія;
- Ірландія;
- Японія;
- Латвія;
- Ліхтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Польща;
- Словенія;
- Швеція;
- Швейцарія;
- Великобританія.
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Проте, за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні протести. Однак силовики влаштували жорстокий рогін мітингувальників. ОМОНівці били та затримували людей.
- У результаті 5 людей загинули, сотні були пораненні, понад 7 тисяч протестувальників затримали.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств саботують роботу, вимагаючи чесних виборів.
- Протести та страйки тривають досі.