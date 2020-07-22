США вирішили підтримати розвиток кібербезпеки в Україні. Для цього виділили 38 мільйонів доларів. Цей проєкт вже зареєстрували в Кабінеті міністрів.

Як розповів глава Міністерства цифрової трансформації, для цього було проведено десятки складних переговорів та узгодженно спільної концепції та планів.

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Бенефіціаром проєкту стає, власне, Мінцифри. Федоров обіцяє: про хід і витрати проєкту будуть регулярно повідомляти громадськість.

Чому це так важливо

Федоров сподівається, що у проєкті буде залучено не лише кошти, але й досвід США у цій сфері.

"Протистояння країн вже давно перейшло в кіберпростір, і ми постійно відчуваємо негативну кіберактивність північного сусіда, тому маємо гідно протистояти такій агресії", – пояснив міністр.

Ще один важливий момент – реформа кібербезпеки в Україні перейшла в активну фазу, тож залучення допомоги від США зараз особливо актуально.

За словами Федорова, в Україні стартувала розбудова державного кіберцентру для централізації та захисту державної ІТ-інфраструктури й реєстрів.

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Витік з даними українців

У травні трапився гучний скандал, через чат-бота UA Baza у Telegram. Цей бот зливав дані мільйонів українців. Зокрема, у відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія, паролі електронних пошт та соцмереж.

І навіть коли поліція довела непричетність додатку Дія до витоку даних, питання щодо кібербезпеки в Україні, викликає стурбованість.