Білий дім розглядає питання про включення TikTok до переліку заборонених додатків, який фактично унеможливить його використання американцями. Таким чином США намагається захистити дані американців, які можуть дістатися уряду Китаю.

Як повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох інформаторів з адміністрації Трампа, запропоновано включити ByteDance (китайську материнську компанію TikTok) до переліку заборонених організацій департаменту торгівлі, де вже перебуває Huawei.

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Такий крок зробить дуже вадкою взаємодію американських компаній з TikTok. Обмеження будуть включати програмне забезпечення, а це означає, що Apple та інші магазини додатків більше не зможуть поширювати ці програми.

Чиновник зазначив, що адміністрація Дональда Трампа збирається прийняти остаточне рішення протягом місяця. В Адміністрації усвідомлюють, що TikTok користується популярністю серед громадськості, і тому роздумують над тим, як дозволити людям використовувати додаток, але при цьому обмежити доступ Китаю до приватних даних користувачів зі Сполучених Штатів.

Держсекретар США Майк Помпео (Mike Pompeo) нещодавно заявив, що США розглядають можливість заборони додатки з міркувань безпеки. TikTok належить китайській технологічної компанії ByteDance зі штаб-квартирою в Пекіні. Американські політики протягом декількох місяців висловлювали занепокоєння з приводу китайських коренів TikTok.

Адміністрація також нібито обмірковує прийняття Акту про надзвичайні економічні повноваження 1977 року, відповідно до якого TikTok буде вважатися "надзвичайною загрозою" національній або економічній безпеці США. Білий дім наразі не прокоментував інформацію.

Альтернатива від Facebook

Нещодавно з'явилася новина про те, що Facebook теж приблизно через місяць збирається запустити Instagram Reels – альтернативу TikTok. Запуск нібито відбудеться в Сполучених Штатах, а протягом кількох тижнів додаток стане доступним в понад 50 інших країнах.

Як і TikTok, Instagram Reels дозволить користувачам створювати та обмінюватися 15-секундними відеокліпами з великим каталогом музики. Користувачі зможуть реміксувати аудіо з відеороликів інших людей.