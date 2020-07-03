В кінці квітня Xiaomi представила нову версію фірмової прошивки MIUI 12, пообіцявши, що розробники зроблять все можливе, щоб оновлення було доступне для максимальної кількості пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco.

Нарешті, компанія випустила першу стабільну глобальну версію прошивки для 26 апаратів, а заодно опублікувала повний перелік пристроїв, які незабаром отримають довгоочікуване оновлення.

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Смартфони яким доступна MIUI 12

Станом на 3 липня 2020 року стабільна версія прошивки MIUI 12 на базі Android 10 доступна для наступних моделей різних брендів:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2

Образ системи автоматично з'явиться в меню "Налаштування" – "Оновлення". Для його установки не потрібно підключати смартфон до комп'ютера. Надалі, як запевняють представники Xiaomi, прошивка MIUI 12 поширюватиметься в кілька хвиль.

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З повним переліком моделей, для яких буде доступний апдейт, можна ознайомитися на скріншоті.



Смартфони що отримають MIUI12

Оболонка MIUI 12 побудована на базі операційної системи Android 10. Як запевнили розробники, прошивка отримала перероблений інтерфейс, нову анімацію та покращену темну тему. Окрім того, розробники пообіцяли підвищити безпеку, а також покращити фірмові програми.