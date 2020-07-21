Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну версію MIUI 12
Незабаром після анонсу стабільної збірки фірмової прошивки MIUI 12 компанія Xiaomi розсекретила список пристроїв, які отримають довгоочікуваний апдейт. Нещодавно бренд вніс корективи в свою дорожню карту і уточнив моделі смартфонів, власники яких зможуть перейти на свіжу прошивку вже найближчим часом.
Як повідомляє 24 канал, Xiaomi випустила першу стабільну глобальну версію прошивки 3 липня.
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Які апарати отримають MIUI 12
У опублікований список, що складається з 23 апаратів, увійшли як новинки, так і моделі, представлені ще за часів Android 8.1 Oreo. Оновлена версія MIUI буде доступна вже в серпні для наступних пристроїв:
- Бренд Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light
- Бренд POCO: F2 Pro і Pocophone F1
- Бренд Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2
Представники вендора також відзначили, що фірмові "супершпалери" отримають лише два ґаджета з наведеного переліку – Xiaomi Mi 10 і POCO F2 Pro. Функція "плаваючих вікон" дістанеться наступним моделям:
- Xiaomi Mi 10;
- Mi Note 10 Pro;
- Mi Note 10;
- Mi 8 Light;
- Redmi Note 8 Pro;
- Note 7;
- Redmi 7;
- Redmi Note 9;
- Redmi Note 9 Pro і Redmi 9;
- Poco F2 Pro і Pocophone F1.
Всі ці смартфони, за винятком Poco F2 Pro, також отримають розширені можливості камери. Анімовані ж іконки отримають лише Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 і Redmi Note 8 Pro.