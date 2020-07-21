Незабаром після анонсу стабільної збірки фірмової прошивки MIUI 12 компанія Xiaomi розсекретила список пристроїв, які отримають довгоочікуваний апдейт. Нещодавно бренд вніс корективи в свою дорожню карту і уточнив моделі смартфонів, власники яких зможуть перейти на свіжу прошивку вже найближчим часом.

Як повідомляє 24 канал, Xiaomi випустила першу стабільну глобальну версію прошивки 3 липня.

Не пропустіть Представили Redmi 9 та Redmi 9A: ціна та старт продажів в Україні

Які апарати отримають MIUI 12

У опублікований список, що складається з 23 апаратів, увійшли як новинки, так і моделі, представлені ще за часів Android 8.1 Oreo. Оновлена ​​версія MIUI буде доступна вже в серпні для наступних пристроїв:

Бренд Xiaomi: Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Light

Бренд POCO: F2 Pro і Pocophone F1

Бренд Redmi: Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro, Note 8, Note 7, Note 6 Pro, Note 5, 9, 8, 8А, 8A Pro, 7, 7А, 6А, 6, 6 Pro, S2

Представники вендора також відзначили, що фірмові "супершпалери" отримають лише два ґаджета з наведеного переліку – Xiaomi Mi 10 і POCO F2 Pro. Функція "плаваючих вікон" дістанеться наступним моделям:

Xiaomi Mi 10;

Mi Note 10 Pro;

Mi Note 10;

Mi 8 Light;

Redmi Note 8 Pro;

Note 7;

Redmi 7;

Redmi Note 9;

Redmi Note 9 Pro і Redmi 9;

Poco F2 Pro і Pocophone F1.

Всі ці смартфони, за винятком Poco F2 Pro, також отримають розширені можливості камери. Анімовані ж іконки отримають лише Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 і Redmi Note 8 Pro.