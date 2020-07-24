На презентації Microsoft, яка проходила 23 липня, сталося те, чого так довго чекали геймери – розробники культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R. перервали довге мовчання і поділилися новими подробицями про розробку другої частини. І хоча дата виходу гри досі тримається в секреті, ми тепер точно знаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде спочатку на Xbox Series X і PC, а вже пізніше добереться до PlayStation 5.

Як повідомляє 24 канал, Microsoft показала 23 липня список ігор для нової консолі Xbox Series X, серед яких буде новий S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Що показали в першому трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2

У першому тизерної трейлері показані реальні кадри з гри. Розробники наголошують, що трейлер відображає рівень реальної графіки й атмосфери і повністю зроблений на рушії гри. Прип'ять і прилеглі до неї території, у порівнянні з першою частиною, стали більш атмосферними і моторошними. Рівень деталізації та промальовування будівель підвищився в рази, з'явилося більше зелені і рослинності.

У трейлері показали як закриті, так і відкриті простори, і вже знайомі культові локації. На перших секундах відео було продемонстровано знамените оглядове колесо в Прип'яті, яке стало одним із символів всієї Чорнобильської зони відчуження.

Дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

На прикладі двох аномалій був показаний рівень анімації і опрацювання візуальних ефектів. Спочатку показали як працює аномалія "Електра" і її потужні електричні розряди. Потім ми побачили в дії гравітаційну аномалію, яка одночасно притягує і зминає об'єкти, що потрапили в її радіус дії. Виглядає все сучасно і круто.

Окремо хочеться сказати про фізику. Якщо ми отримаємо той рівень фізики, який був продемонстрований в трейлері, то розробникам можна буде лише поаплодувати. Коли предмети, машини та інші об'єкти змінюють форму в реальному часі, це виглядає ефектно.

Нові досягнення розробників

За симуляцію життя всередині зони буде відповідати передова, за словами розробників, система A-Life 2.0, яка вміє створювати незліченну кількість подій, роблячи ігровий світ небачено живим. Якщо ви перебуваєте в одному місці, то в іншому обов'язково буде щось відбуватися. Зона відчуження буде жити своїм життям навіть без безпосередньої участі гравця.

А ще в грі представлять масштабний нелінійний сюжет з різними кінцівками. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події і на світ в цілому. Це додасть грі варіативності, адже кожне нове проходження буде незнайомим і унікальним.



Світ S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяє бути неповторним та незабутнім

Розробники гордо заявляють: в S.T.A.L.K.E.R. 2 буде реалізований один з найбільших відкритих світів в сеттингу постапокаліпсіс на даний момент. Нові локації в грі будуть перетинатися з уже знайомими з інших частина серії. Те ж саме стосується артефактів, монстрів і аномалій – нові об'єкти будуть перемішані зі старими.

Завдяки рушію Unreal Engine 4 в грі буде реалізована підтримка всіх сучасних технологій – трасування променів, фотограмметрії (метод моделювання, при якому реальні об'єкти скануються і проектуються в цифрове середовище) і рухів обличчя й тіла.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Точна дата виходу гри невідома, але її появи варто очікувати в 2021-2022 роках. Microsoft зуміла домовитися з розробниками про тимчасову ексклюзивність S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox. Це означає, що гра вийде одночасно на PC та Xbox Series X. А ось тим, хто планує придбати PlayStation 5, доведеться набратися терпіння і почекати. Скільки саме доведеться чекати – невідомо. Реліз гри на PlayStation 5 може затриматися як на кілька тижнів, так і на кілька місяців.