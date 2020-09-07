Українська студія GSC Game World, що займається розробкою серії ігор S.T.A.L.K.E.R. показала нові кадри з майбутнього шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

У Twitter S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL додали кілька нових скріншотів з гри. На них можна побачити автотранспортне підприємство на кордоні в різні періоди: в 1985 році і після аварії на Чорнобильській АЕС.

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До речі, АТП можна було побачити у першій частині S.T.A.L.K.E.R. з підзаголовком Тінь Чорнобиля. При цьому геймери вже припускають, що у S.T.A.L.K.E.R. 2 будуть спогади з минулого або й подорожі у часі.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Під час презентації Microsoft у липні в компанії заявили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде спочатку на Xbox Series X і PC, а вже пізніше стане доступною на PlayStation 5.

На наступний день студія GSC Game World опублікувала перший трейлер гри. Точна дата виходу шутера наразі невідома, але її появи варто очікувати в 2021-2022 роках.

S.T.A.L.K.E.R. 2: офіційний трейлер