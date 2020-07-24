На вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2 геймери чекають вже не один рік. Однак, перший трейлер став великою несподіванкою. Фанати переглянули його дуже ретельно та помітили там згадку поеми Тараса Шевченка "Катерина".

Цю пасхалку (закладений секрет від розробників) вже активно обговорюють у соцмережах та ігрових пабліках. Звичайно, російські геймери обурені і називають цю пасхалку "націоналістичною".

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Що викликало обурення

На одному зі кадрів трейлеру можна побачити приміщення з безліччю інкубаторів, в яких розміщені істоти, схожі на ембріони. Частину тексту з "Катерини" можна побачити на одному з інкубаторів. Там такий текст:

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Вірш Шевченка у S.T.A.L.K.E.R. 2 / Соцмережі

Це і обурило росіян. Вони називають Шевченка "націанілістом", а трейлер "політизованим".

Схоже, розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2 важливі націоналістичні ідеї. Можливо, це просто збіг чи помилка,

– пише автор shazoo.ru.

Нагадаємо, 23 липня компанія Microsoft провела онлайн-показ ігор для приставки Xbox Series X. Серед анонсу і гра від українських розробників S.T.A.L.K.E.R. 2.

Шевченка називають націоналістом / Скріншот

Скандал через S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скріншот

Що стосується анонсу гри, то навіть приблизної дати поки немає. Відомо лише, що гра спочатку вийде на ПК та Xbox Series X, а також в день релізу буде безкоштовно доступна підписникам Game Pass. S.T.A.L.K.E.R. 2 стане тимчасовим ексклюзивом Microsoft, тобто на PlayStation 5 вона вийде пізніше.