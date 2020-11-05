Фізики з Лейденського університету створили на 3D-принтері мініатюрну модель знаменитого космічного корабля USS Voyager з фантастичного всесвіту Star Trek. Розміри моделі не перевищують 10 мікрометрів.

Повідомляється, що модель цілісна, не має ніяких рухомих частин і механізмів, але здатна переміщатися в рідинах без будь-яких витрат енергії, сказано в опублікованих результатах розробки.

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Що розповіли

Об'єкт відноситься до категорії мікроплаваючих. Його розміри дозволяють легко залишатися на плаву в рідинах. До таких відносяться також еритроцити, бактерії та інші живі клітини, що дрейфують у судинах. USS Voyager рухається за рахунок хімічних реакцій між платиновим покриттям і розчином перекису водню.



Мікромоделі, створені в рамках експерименту / фото pubs.rsc

Зазвичай вчені застосовують мікроплаваючі об'єкти сферичного типу, але останнім часом стали активно експериментувати з різними формами. Модель USS Voyager має складну геометрію, вона призначена для вивчення особливостей переміщення в рідинах подібних мікроконструкцій.

Вчені намагаються зрозуміти, чи можна зробити їх керованими, перетворивши в транспорт. Наприклад, для точної доставки ліків в організмі або проведення дослідів на живих істотах зсередини.