Компанія Microsoft підтвердила перехід на новий етап поширення останнього великого оновлення Windows 10. У результаті, Windows 10 May 2020 Update почало поширюватися для значно ширшого кола пристроїв, включаючи старі комп'ютери.

Крім того, Microsoft почала активно переводити користувачів старих версій Windows 10 на Windows 10 версії 2004, повідомляє WindowsCentral.

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Як відбувається оновлення Windows 10

Спеціальна система на основі штучного інтелекту визначає, які ПК використовують версії ОС, в яких скоро закінчиться підтримка. Такі ПК отримають Windows 10 May 2020 Update автоматично.

Аналогічний крок компанія робила з Windows 10 версій 1709 і 1803, коли вийшла 1903 у травні 2019 року.

Згідно з документацією Microsoft, підтримка версії 1809 припиниться 10 листопада 2020 року, а 1903 – 8 грудня 2020 року.

Що нового

Головним оновленням стала покращена версія середовища Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), що включає модифіковану версію ядра Linux власної розробки Microsoft. Відтак оновлення більш актуальне для розробників.

Крім того оновлення Windows 10 принесло зміни інтерфейсу голосового помічника Cortana та поліпшення в "Пошуку".

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Решта невеликих змін стосуються графічного інтерфейсу, зокрема нові значки для додатків, і нова функцію відновлення "з хмари" Cloud Recovery тощо.

Розробник додав поліпшення в частині ігрових можливостей: