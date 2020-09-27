Абсолютно комічна ситуація відбувалася протягом останніх півтора років у невеликому селищі Аберхосан недалеко від Уельсу. Останні 18 місяців жителі селища стикалися з тим, що близько 7 ранку інтернет у селі "закінчувався": цілком пропадало інтернет-з'єднання, або коннект ставав вкрай нестабільним.

Постійні виклики техніків і перевірка обладнання компанії результату не приносили. З технікою все було в нормі, але інтернет все одно падав, повідомляє BBC.

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Ситуація дійшла до того, що провайдер Openreach замінив старі мідні й алюмінієві мережі на нову проводку, проте істотного результату це не принесло, збої продовжилися. Причина такої поведінки ADSL-з'єднання крилася у старому ламповому телевізорі який працював буквально як ЕМІ-граната з фантастичних творів.

Деталі історії

Після півтора років виїзду техніків у селище й спроб якось налагодити інтернет-з'єднання у цьому поселенні, один з інженерів компанії запропонував перевірити богом забуте село на радіоперешкоди. Очевидних джерел подібних перешкод поруч просто не було, однак у представників провайдера вже просто закінчилися варіанти.

"Вичерпавши всі інші можливості, ми вирішили провести останній тест, щоб побачити, чи не викликана несправність явищем, відомим як SHINE (одиночний імпульсний шум високого рівня). Такий імпульсний шум може короткочасно генеруватися деякими типами побутових пристроїв, що призводить до збоїв в роботі ADSL-мереж", – розповіли техніки.

Фахівці використовували аналізатор спектру, і о 6 ранку вийшли під проливний дощ й почали патрулювати село в пошуках джерела можливих перешкод.

Нам потрібно було знайти його, щоб підтвердити цю останню теорію про невідомий "електричний шум". І ось, в 7 ранку, "як і передбачали", це сталося! Наш пристрій зафіксував сильний сплеск електричних перешкод у селі,

– сказали працівники.

Джерелом сплеску виявилося у самому селі. З'ясувалося, що кожен день, о 7 годині ранку, один з жителів вмикав свій старий телевізор, що, в свою чергу, відключало широкосмугове з'єднання по всьому селу.

Коли ми повідомили власнику, що його старий "ящик" став причиною падіння інтернету останні півтора року, він погодився більше не користуватися ним. Та й в цілому, був украй пригнічений тим, що став причиною цих проблем.

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Геппіенд

Варто відзначити, що півтора року страждань всього села без нормального інтернету не минули даремно: постійні проблеми з коннектом посунули населений пункт в списках на модернізацію і вже в найближчий рік в селище заведуть оптоволокно.