SpaceX збирається розгорнути систему супутників Starlink навколо Марсу. Це допоможе майбутнім колоніям червоної планети підтримувати зв'язок із Землею.

Про намір Ілона Маска колонізувати Марс ми знаємо давно. А тепер стало відомо про наміри SpaceX розгорнути супутники Starlink на Марсі. Про це розповіла в нещодавньому інтерв'ю головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл.

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Що відомо про плани

У цьому інтерв'ю для журналу TIME Гвінн Шотвелл розповіла про плани компанії по впровадженню системи супутників Starlink на Марсі.

Як тільки ми доставимо людей на Марс, їм знадобляться комунікаційні мережі. Насправді, я думаю, що мати таку мережу, як Starlink, навколо Марса важливіше, ніж тут, на Землі,

– сказала Шотвелл.

Проте самих супутників навколо Марса недостатньо. Далі їх потрібно з'єднати з Землею, щоб забезпечити надійний зв'язок.

Президент SpaceX також розповіла, компанія не вважає Землю безнадійною, коли розмірковує про плани заселення Марсу чи інші планети.

Насправді переїзд дає людству шанс на випадок, якщо раптом на Землі відбудеться якась жахлива подія. Переїзд може врятувати людство, дозволивши йому жити на "другій Землі",

– додає Гвінн Шотвелл

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Вона також звернула увагу на те, що за останні роки SpaceX зробила великий крок вперед. Лише в 2002 році Ілон Маск вперше поставив мету створити транспортну систему, яка зв'яже Землю та Марс, і всього через 20 років, SpaceX майже виконала це завдання.