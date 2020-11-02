Один з користувачів популярної спільноти Reddit опублікував детальний звіт про використання супутникового інтернету Starlink. Бетатестер провів детальний огляд комплекту фірмового обладнання, а також продемонстрував швидкість, на яку слід розраховувати потенційним абонентам.

Автор публікації зазначив, що проводив випробування в умовах, які далекі від ідеальних: дерева, паркани, будинки й густа хмарність – все це могло вплинути на швидкість супутникового інтернету. Водночас, всі минулі публікації подібного роду включали виміри, які проводилися під час установки обладнання безпосередньо на даху.

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Ціна комплекту Starlink

Вартість готового комплекту Starlink з антеною діаметром 59 сантиметрів і блоком живлення потужністю 180 Вт становить 500 доларів (≈14 317 гривень).

Нові фото комплекту Starlink

Швидкість інтернету

При тестуванні ентузіаст розміщував антену в різних точках по площі всього будинку. Максимальна швидкість з'єднання склала 191,35 Мбіт/с при затримці в 21 мілісекунду. При найскладніших для обладнання умовах, які передбачали погану погоду, паркан, дахи будинків і крони дерев, швидкість передачі даних досягла позначки в 46 Мбіт/с.

Заміри швидкості інтернету Starlink, відео:

Деталі тестування

При тестуванні один з перших власників комплекту супутникового інтернету StarLink переглядав потокове відео на сторінках сервісів YouTube TV і Amazon Prime Video. Він зазначив, що приблизно раз в 15 хвилин відбувалася затримка тривалістю в півсекунди, що імовірно пов'язано з перемиканням обладнання на новий супутник.

Ніяких проблем при організації відеозв'язку не спостерігалося. Найтриваліший перехід між супутниками зайняв не більше 15 секунд. Варто відзначити, що зараз кількість сателітів Starlink далеко від запланованого – очікується, що зі збільшенням угруповання ретрансляторів з'єднання стане практично безшовним.