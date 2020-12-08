Компанія Ілона Маска нарешті випробує тестовий корабель SN8. Якщо все піде за планом – запуск стане першим польотним випробуванням цілого корабля Starship. Раніше було проведено два тести (стрибки) різних частин корабля на висоти 1, 20 і 150 метрів.

Запуск Starship SN8 запланований у проміжку між 18:00 та 02:00 за Київським часом, повідомляє 24 канал.

Все що потрібно знати про запуск Starship

На SN8 вперше встановлені закрилки, носовий обтічник і 3 двигуни Raptor одночасно. Вогневі випробування з запуском трьох двигунів попередньо проводилися 20 жовтня, 10, 12 і 24 листопада 2020 року.

Цікаво SpaceX запустила нову версію вантажного Dragon на МКС

Як проходитиме політ

Під час випробування прототип повинен піднятися на висоту 15 км. Далі корабель відключить двигуни та здійснить маневр аеродинамічного гальмування з повторним запуском двигуна для повернення у вертикальне положення та посадки. На випадок аварії SN8, вірогідність якої не мала, підготовлені дублери SN9 та SN10.

Де дивитися запуск Starship SN8

Стрім SpaceX: