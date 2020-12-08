SpaceX проводить запуск першого висотного прототипу Starship SN8: пряма трансляція
Компанія Ілона Маска нарешті випробує тестовий корабель SN8. Якщо все піде за планом – запуск стане першим польотним випробуванням цілого корабля Starship. Раніше було проведено два тести (стрибки) різних частин корабля на висоти 1, 20 і 150 метрів.
Запуск Starship SN8 запланований у проміжку між 18:00 та 02:00 за Київським часом, повідомляє 24 канал.
Все що потрібно знати про запуск Starship
На SN8 вперше встановлені закрилки, носовий обтічник і 3 двигуни Raptor одночасно. Вогневі випробування з запуском трьох двигунів попередньо проводилися 20 жовтня, 10, 12 і 24 листопада 2020 року.
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Як проходитиме політ
Під час випробування прототип повинен піднятися на висоту 15 км. Далі корабель відключить двигуни та здійснить маневр аеродинамічного гальмування з повторним запуском двигуна для повернення у вертикальне положення та посадки. На випадок аварії SN8, вірогідність якої не мала, підготовлені дублери SN9 та SN10.
Де дивитися запуск Starship SN8
- Стрім SpaceX:
Що таке Starship?Новий надважкий вантажний корабель, який буде виводити до 100 тонн корисного навантаження на низьку опорну орбіту Землі. Компанія SpaceX планує використовувати різні конфігурації корабля: базова версія, призначена для доставки людей або вантажів на Місяць, Марс та інші планети, а також на низьку навколоземну орбіту або в будь-яку точку Землі; танкер для дозаправки майбутніх місій на орбіті Землі, і "космічна вантажівка" для доставки великої кількості супутників, зокрема конгломератів Starlink, на орбіту Землі.
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