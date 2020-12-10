Корабель Ілона Маска пройшов польотні випробування на 12,5 кілометра, однак здійснити м'яку посадку йому не вдалося – апарат вибухнув під час приземлення, втім, це було очікувано.

Компанія SpaceX у четвер проводила випробування прототипу SN8 корабля Starship, які закінчилися вибухом апарату, повідомляє 24 канал.

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Раніше Маск зазначав, що можливість вибуху під час польотного тесту чимала і складає 66,6%, тож інженери були готові до такого завершення.

Місце невдалої посадки після вибуху

Як проходив політ та причина вибуху

Корабель успішно стартував, двигуни відпрацювали належний час, система подачі палива успішно переключилася на баки в носі корабля, які й підвели через недостатній тиск.

Ілон Маск повідомив, що швидкість корабля була надто високою перед приземленням і SN8 розбився. Це сталося через те, що під час посадки тиск у верхньому баку був занадто низьким, що викликало нестачу тяги.

Вибух Starship SN8, відео:

Старт Starship SN8, відео:

Варто зазначити, що це лише випробування і Starship все ж зміг піднятися у повітря та зайти на посадку.

У своєму твіттері Маск зазначив, що усі потрібні цілі тесту було виконано, крім м'якої посадки і сам він вважає випробування успішними.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Згодом глава SpaceX додав гучне "Марс, ми йдемо!".

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Що далі

На Starship чекає доопрацювання та чергові випробування. Команда вже підготувала наступний тестовий прототип SN9, який готовий до випробувань. Вони будуть проведені після того, як команда SpaceX внесе відповідні зміни.