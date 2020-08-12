Україно-американська космічна компанія Firefly Aerospace готується до першого запуску ракети Alpha. Старт запланований на кінець жовтня або початок листопада.

Зараз ракета Alpha практично готова, а запуск намічений на кінець жовтня або початок листопада з військової бази Ванденберг, де ракету також чекають фінальні тести. Про це повідомляє міжнародне космічне видання Space.com.

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"Запуск запланований на середину жовтня цього року, що на кілька місяців раніше, ніж ми планували. Пожежа нам практично не завадила, вона не пошкодила випробувальний стенд, і ми все одно отримали більшу частину тестових даних, які нам були необхідні на цій стадії. Напевно, це відсунуло нас на місяць, і ще місяць-півтора у нас забрав COVID. В цілому, я думаю, нам дуже пощастило в обох випадках, нам не довелося відкладати все на більш тривалий термін", – сказав CEO Firefly Aerospace Том Маркусик.

Разом з тим операційний директор Firefly Aerospace Робб Кулін зазначив, що за останні кілька місяців у космічній галузі виникло навіть більше проблем, ніж зазвичай.

Зараз відбувається серйозна гонка між космічними компаніями за обслуговування кубсатів і телекомунікаційних супутників, які планують запуски найближчим часом.

Що відомо про ракету Firefly Alpha? Це двоступенева ракета-носій, призначена для малих вантажів і здатна вивести до 650 кг на сонячно-синхронну орбіту або до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту. Перший запуск ракети готувався ще на початку 2020 року, але пандемія COVID-19 вплинула на плани компанії, як і на інші індустрії по всьому світу. Через затримки з постачанням матеріалів будівництво ракети сповільнилося. Щоб домогтися запуску в цьому році, засновник компанії Макс Поляков збільшив інвестиції, щоб розширити штат з 250 до 310 співробітників.

Що робитиме Alpha

Ракета Alpha розроблена для доставки малих супутників на орбіту. Зазвичай такі супутники доставляються як додаткове навантаження до великих місій, це так званий "райдшер". Alpha ж буде спеціалізуватися саме на малих супутниках і конкурувати на ринку завдяки найнижчій ціні доставки за 1 кг вантажу. Для порівняння, запуск Alpha буде коштувати близько 15 мільйонів доларів, при тому що запуск місії Falcon 9 починається від 62 мільйонів.

Двигуни Firefly Alpha вже встигли пройти випробування не тільки на стенді, а й запалили свічки на іменинному торті до дня народження засновника Макса Полякова.

Попри те, що перший запуск Alpha буде тестовим, ракета буде нести численне корисне навантаження за програмою DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission): це будуть кращі академічні та наукові проєкти, які будуть доставлені в космос безкоштовно. Корисним вантажем може стати що завгодно, від дитячого малюнка до кубсата від стартапу або невеликої компанії. Проєкти з України також будуть представлені в місії.

Друга і третя ракети Alpha вже знаходяться на етапі будівництва, а їх польоти заплановані на 2021 рік. Кожен запуск відбудеться з проміжком в 3 місяці. У майбутньому паузу між запусками компанія планує скоротити до декількох тижнів.

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Інші проєкти Firefly Aerospace

Крім проекту Alpha, Firefly Aerospace розробляє ракету важкого класу Beta, і автоматичний місячний посадковий модуль для NASA в рамках проєкту Артеміда, метою якого президент США Дональд Трамп встановив повернення людини на Місяць до 2024 року.

20 липня мобільний стенд Firefly відправився на базу Ванденберг, і прибув до Каліфорнії 27 липня: