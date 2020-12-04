Компанія Aevum з Алабами представила власну систему запуску супутників під назвою Ravn X. Це автономний літак і ракета-носій. Система призначена для доставки супутників у космос кожні 180 хвилин.

Засновник і генеральний директор Aevum Джей Скайлус назвав автономний літак "першою сходинкою" нової системи запуску, повідомляє BusinessWire. За його словами, використання у цій ролі літака має низку переваг, оскільки дані літальні апарати можуть стартувати при різних погодних умовах і з різних місць. Скайлус стверджує, що його БПЛА може злетіти з будь злітно-посадкової смуги протяжністю 1,6 км.

Цікаво Модуль "Наука" нарешті відправиться до МКС: відома очікувана дата запуску

Скайлус заснував Aevum у червні 2016 року, пропрацювавши кілька років у NASA і в комерційних космічних компаніях, включаючи Boeing і Firefly Aerospace. У його компанії в даний час близько 180 штатних співробітників. Він планує запустити свою першу орбітальну місію у 2021 році.

Запис презентації Ravn X, відео:

Характеристики апарата

Довжина літака становить 24 метри, а розмах крил – 18 метрів. Безпілотник має повну злітну масу 25 т. Літак запускає ракету на висоті від 10 до 20 км.

Аналогічні системи системи запуску з повітря

Ракету-носій Pegasus від Northrop Grumman і LauncherOne від Virgin Orbit – доводиться запускати з фактично негативним показником дельти V (зміною швидкості космічного апарату, необхідним для виконання орбітального маневру). Це пов'язано з тим, що після того, як ракета випущена з літака, пілотам потрібно кілька секунд, щоб відвести його на безпечну відстань, і на той час, коли ракета запускає свої двигуни, вона прискорюється назад до Землі. Скайлус зазначає, що це робить наземні системи запуску більш привабливими.

У Aevum задумалися про концепцію автономного першого ступеня. Ракета оснащена двома двигунами на рідкому паливі для основного ступеня, кожен з тягою в 2,3 тисячі кілограм, і одним двигуном верхнього ступеня. За словами Скайлуса, ці двигуни пройшли вогневі, кваліфікаційні та приймальні випробування.

Переваги Ravn X

І літак, і ракета-носій використовують паливо для реактивних двигунів Jet-A, яке є майже у всіх аеропортах США. Це призводить до зниження продуктивності ракетних двигунів на 1-2%, але головне, за словами розробників, – забезпечити можливість реагування. Архітектура автономного запуску оптимізує кожен запуск з урахуванням таких змінних, як погодні умови, повітряний рух, пункт призначення на орбіті, вага корисного навантаження, графіки роботи наземної бригади та інші процеси, щоб забезпечити безперебійне обслуговування в автономному режимі. Ravn X була побудована з нуля як багаторазова. Після доставки на низьку навколоземну орбіту БПЛА повинен повертатися на Землю, приземлятися на злітно-посадковій смузі і паркуватися в ангарі.

Не пропустіть Китайський зонд Chang'e-5 взяв зразок місячного ґрунту: відео

Коли Ravn X запрацює

Після презентації Ravn X заплановано ряд тестових польотів. Aevum розробляє ракету, здатну доставити 100 кг вантажу на сонячно-синхронну орбіту приблизно на висоті 500 км. Спочатку компанія буде виконувати місії з космодрому Сесіла, яким керує міжнародний аеропорт Джексонвіля.

У Aevum заявили, що вже підписали контракти на запуски на суму понад 1 мільярд доларів, включаючи місію ВВС ASLON-45, першу офіційну місію із запуску малих космічних кораблів. Замовником і партнером Aevum виступають Космічні сили США.