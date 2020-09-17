Компанія GITAI планує відправити на МКС роборуку під назвою GITAI S1. Роборукою буде працювати на борту модуля повітряного шлюзу Nanoracks Bishop.

Що робитиме роборука на МКС

Система GITAI S1 по суті є роборукою з 8 ступенями свободи. Вона містить вбудовані сенсорну і обчислювальну системи. Руку можна встановити на стіні, а радіус її дії становить 1 метр. У роборуки буде доступ до панелі управління і невеликої зони збірки для виконання завдань всередині корабля. Вона також буде виконувати деякі завдання у космосі, наприклад, прикріплювати панелі сонячної батареї, повідомляє 24 канал.

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GITAI наголошує, що "всі операції, які проводяться роботизованою рукою S1 GITAI, будуть автономними". У ранніх версіях апарату GITAI роботом керувала людина. Як пояснюють у компанії, в ході останніх розробок GITAI сконцентрувалася на автономній роботі роботів.

У середовищі з мінімальною затримкою зв'язку було б краще управляти роботом за допомогою дистанційних операцій. Однак в середовищі, де затримка стає помітною, було б більш ефективно використовувати поєднання автономності та дистанційних операцій в залежності від виконуваного завдання,

– розповів Шо Наканосе, засновник і генеральний директор GITAI.

Відео демонструє моливості роборуки GITAI S1:

Наканосе стверджує, що ця місія допоможе GITAI "здобути кваліфікацію та досвід, необхідні для підготовки робота до роботи на МКС". Компанія вже отримала замовлення на дослідження та розробку космічних роботів від приватної компанії.

NanoRacks планує запустити модуль Bishop на SpaceX CRS-21 у листопаді. S1 буде запущена окремо в 2021 році.