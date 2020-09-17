Китайський стартап, який розробляє автономних роботів-двірників, безпілотні автомобілі, а також системи автопілота, успішно закрив раунд фінансування на суму понад 14,6 мыльйоныв доларыв. Отримані кошти будуть спрямовані на розгортання парку роботаксі і нарощування виробництва роботів WOXIAOBAI, призначених для прибирання вулиць.

Автономні підмітальні машини WOXIAOBAI були розроблені і вироблені невеликою партією в 2018 році. За останні два роки вони побували в Малайзії, Сінгапурі, Дубаї, Німеччині, США та Японії. Один робот-двірник здатний прибрати 4 квадратних кілометри вулиць всього за годину, повідомляє VentureBeat.

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Пік популярності IdriverPlus припав на пандемію коронавірусу, коли інвестори звернули особливу увагу на запровадження безпілотних технологій. У перші дні ізоляції в Китаї компанія розгорнула підрозділи WOXIAOBAI біля лікарень, парків та університетів, щоб допомогти з обробкою вулиць і дезінфекцією приміщень.

Актуальне покоління роботів-двірників WOXIAOBAI AS80 поставляється з LiDAR-датчиками, камерами і ультразвуковими сенсорами і здатне проводити просте прибирання, полив і автоматичний збір сміття на вулиці. За даними компанії, одна машина здатна підмести й зібрати сміття на територію площею до 4 квадратних кілометрів всього за одну годину.



Робот-двірник WOXIAOBAI AS80

Технічні особливості робота

Інженери IdriverPlus розробляють програмне забезпечення для роботів і безпілотних автомобілів, аналогічне тому, що використовується сервісами роботаксі WeRide, AutoX і DiDi Chuxing. В основі платформи лежить блок керування транспортним засобом або роботом з ультразвуковими датчиками, вимірювальними приладами, GPS і сенсорами для запобігання зіткнення. Апаратне забезпечення складається з процесора програмованих вентильних матриць і мікроконтролера власного виробництва Xing Ji. Останній "бачить" об'єкти на відстані до 100 метрів за допомогою лидара і до 200 метрів за допомогою радара. Представники IdriverPlus заявляють, що Xing Ju вже встановлений в сотні автомобілів по всьому світу і відмінно працює.

До речі, IdriverPlus – не єдина компанія, яка прагне автоматизувати прості робочі процеси. За китайським стартапом слідує Pudu Technology, яка постачає роботів-помічників у 2000 готелів, ресторанів і лікарень по всьому світу, а також Locus Robotics і Attabotics, які поступово витісняють складських робітників в США і Канаді.