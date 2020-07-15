Один з несподіваних ефектів пандемії – сплеск популярності велосипедів, самокатів і скутерів різних типів. Все через бажанням людей триматися подалі від громадського транспорту й спортзалів.

На Indigogo запущена чергова кампанія зі збору коштів на комплект електрифікації велосипеда. Обіцяють, що весь процес переобладнання займе кілька хвилин, повідомляє New Atlas.

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З чого складається комплект

Unlimited Ebike Conversion Kit прагне бути максимально простим. Виробник надсилає замовнику переднє мотор-колесо (підходить майже для всіх типів коліс), акумулятор і кріплення для нього, які встановлюється там, де зазвичай знаходиться тримач для пляшечки, і бездротовий датчик педалі гальма. Датчик використовує дані акселерометра та інших сенсорів для того, щоб система розуміла, коли власник крутить педалі і в якому напрямку.



За допомогою комплекту можна швидко перетворити звичайний велосипед в електричний

Встановлення займає лічені хвилини, обіцяють розробники з Барселони. Вони збираються налагодити випуск європейської версії (250 В, дозволені 25 км/г) і американської (750 В, 35 км/год), з двома різними акумуляторами – або на 35 км, або на 80 км.

Серед додаткових опцій – електричний дросель (лише для США), модель із заднім мотор-колесом (трохи складніша у встановленні і підходить не для всіх типів колеса).

Комплект електрифікації велосипеда: