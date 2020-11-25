Американська компанія Undefined Technologies стверджує, що підвищила рівень тяги іонного двигуна до "безпрецедентного рівня". Як доказ стартап показав відео з літаючим на такому двигуні дроном.

Досі іонні двигуни використовувалися лише у космосі як маневрові двигуни супутників через дуже невелику тягу, яку вони здатні створювати. Стартап стверджує, що досконалий прорив в області фізики іонних двигунів змінить увесь сучасний транспорт, повідомляє New Atlas.

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Чим особливий іонний двигун

Всі авіаційні рухові системи створюють тягу за допомогою потоків повітря або іншої рушійної сили, для переважної більшості дронів це означає наявність пропелерів. На відміну від них, іонний двигун повністю електромагнітний. Іонізований газ розганяється до високих швидкостей в електричному полі. Розігнані молекули газу, вилітаючи з сопла, створюють іонний вітер, тобто тягу.

Цю технологію NASA застосовує у космосі з 1960 років, забезпечуючи супутникам і зондам можливість маневрування у безповітряному просторі. Однак на Землі іонний двигун відноситься скоріше до розряду технологічних курйозів через занадто малу тягу, яку він здатний створювати.

"Революційна" розробка

Стартап з Флориди Undefined Technologies заявляє, що розробив іонний двигун, здатний підняти у повітря великий дрон висотою приблизно 0,6 м і 1,2 м в довжину й ширину. Виглядає він як піддон, але компанія показала відео, на якому він літає.

Як і належить іонному двигуну, працює він майже безшумно – виміри шуму показують менше 7 дБ, це тихіше ніж звук шелесту листя на дереві.

Жодних технічних подробиць стартап не повідомляє. На сайті мовиться лише про запатентовану технологію Air Tantrum, яка "використовує інноваційні принципи фізики для підвищення тяги до безпрецедентних рівнів". І про те, що вона "трансформує галузь транспорту в тому вигляді, в якому ми її знаємо".

Варто зауважити, що все це виглядає, м'яко кажучи, неправдоподібно. Стартап надав занадто мало інформації, натомість робить гучні заяви про революційність, які можуть виявитися безпідставними. Крім того, на частину відео яка демонструє тиху роботу двигуна незрозуміло для чого наклали музику.

Та все ж зовсім скептично до такої технології ставитися не варто, адже восени 2018 року вчені з MIT запустили перший літальний апарат без рухомих частин. Літак на іонної тязі вагою 2,45 кг успішно подолав 60 метрів. В основі його руху лежить той же феномен іонізації повітря.