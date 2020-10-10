Спиці – це минуле століття, вважають в компанії Beno, і пропонують електровелосипед з колесами без маточини, з новою силовою установкою, батареєю на 500 Вт/год і довгим переліком ґаджетів. Виглядає він дійсно вражаюче, а ось у зручності і функціональності такої моделі є сумніви.

На думку видання New Atlas, представлений на Indigogo електровелосипед Reevo стартапу Beno, хоч і привертає увагу, по суті є лише інженерним курйозом. Колеса без маточини виглядають круто, але на цьому їх цінність закінчується, тоді як спиці виконують важливу функцію, зміцнюючи і стабілізуючи легке колесо і не дозволяючи йому деформуватися.

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Компанія стверджує, що протестувала колеса з навантаженням до 120 кг – але як вони поведуть себе на нерівній дорозі на швидкості, особливо без підвіски, залишається тільки гадати. Можливо, на відео Reevo їде повільно не просто так.

Велосипед Reevo під час руху, відео:

Характеристики електровелосипеда Reevo

У Reevo непоганий запас ходу – близько 60 км при акумуляторі на 500 Вт/год, але всього одна швидкість. Дизайнери Beno проробили гарну роботу, замаскувавши всі системи велосипеда, щоб вони не псували зовнішнього вигляду. Замок на колесі захований так, щоб до нього не можна було підібратися з болторізом, а відкривається і закривається він через сканер відбитка пальця. Є також відповідні датчики і GPS-маячки та кріплення для смартфона.

Оскільки внутрішній обід Reevo фактично не рухається, тоді як шина обертається навколо нього, конструктори Beno змогли вставити світлодіодне освітлення в передній і задній ободи колеса. Вони спалахують автоматично, коли на вулиці темніє.

Ціна

При такому складному дизайні і непоганих технічних характеристиках просять за велосипед на Indigogo підозріло мало – 2000 доларів. Можливо, тому що виробляти його будуть в Малайзії. 200% від необхідної суми компанія залучила за перші 15 хвилин.