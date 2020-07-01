Ізраїльський стартап Electreon Wireless розробив дорожнє покриття з системою бездротової зарядки для електромобілів. Тож електрокари можуть заражатися, коли їдуть по такій дорозі.

Першу таку дорогу-зарядку мають прокласти вже у серпні в Ізраїлі, передає Business Insider.

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А вже наприкінці 2020 року таке дорожнє покриття з'явиться і в Швеції.

Деталі

Проєкт передбачає прокладання двокілометрової дороги з системою безконтактної зарядки. Вона буде з'єднувати університет Тель-Авіва та місцевий залізничний вокзал.

У Швеції таку дорогу мають зробити на території шведського острова Готланд. Протяжність автодороги на Готланді складе 4 км. Вона з'єднає місцевий аеропорт з центром міста.

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Для Швеції прокладання такої дороги коштуватиме 12 мільйонів доларів. Більшу частину вартості профінансував уряд Швеції. Якщо проєкт буде успішним, то в Швеції планують прокласти кілька тисяч кілометрів електрифікованих доріг.

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Як працює технологія

Electreon Wireless складається із котушок, розташованих під дорожнім покриттям. Вони дають змогу електромобілям заряджатися під час руху. Після установки котушок дорогу покривають асфальтом.