У 2020 році складно уявити собі будинок без розумних технологій. І чим їх більше, тим складніше стає ними керувати. Це змушує користувача взаємодіяти з купою приладів, до кожного з яких потрібен свій підхід. Компанія TouchWood пропонує замінити все це простим інтерфейсом, який можна вбудувати в будь-яку поверхню, чи то стіл або стіна.

TouchWood пропонує просте і логічне рішення збільшення кількості розумних ґаджетів. Ясно, що кількість техніки в будинках буде тільки зростати, а значить, потрібен єдиний інтерфейс, здатний контролювати всю електроніку з одного зручного для користувача місця. Наприклад, це може бути робочий стіл, на якому легко читати вхідні повідомлення, дивитися погоду і робити безліч інших речей без контакту з ґаджетами, повідомляє TechCrunch.

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"Ми створили модульну технічну платформу, в якій використовуються світлодіоди високої інтенсивності з сенсорним датчиком. Це дозволяє нам вбудувати його практично в будь-який непрозорий матеріал. Стіна, стільниця, письмовий стіл; вдома, в офісі, в магазині або транспорті – безліч варіантів невидимих ​​елементів управління", – розповідають представники компанії.

Як це працює

Коли екран вимкнений, то перед користувачем опиняється звичайний стіл, стіна або інша поверхня. Але при необхідності на цій поверхні може відображатися будь-яка необхідна інформація, з якої вийде взаємодіяти звичайними дотиками, як це реалізовано у смартфонах і планшетах. Наприклад, під час обіду вдасться подивитися час, новини або іншу інформацію прямо на кухонному столі.



Сенсорне керування та зображення на будь-якій поверхні

Першим продуктом компанії стане дерев'яний стіл за 2000 доларів. Якщо технологія доведе свою життєздатність, TouchWood приступить до випуску вбудованих рішень, що представляють собою інтерфейси управління технікою і просто виведення корисної інформації, від температури повітря до усіляких нагадувань, які корисно мати під рукою.