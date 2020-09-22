У Steam почався розпродаж ігор серії Command and Conquer зі знижками до 75%
Сервіс цифрової дистрибуції Steam продовжує радувати користувачів щедрими розпродажами. Вчора завершилися чотири масштабні акції, а сьогодні вже стартувала нова. На цей раз за копійки роздають серію Command & Conquer.
Ігри франшизи зменшили від базової ціни до 75%. В акції беруть участь як кілька класичних випусків стратегії, так і зовсім свіжий комплект Command & Conquer: Remastered Collection.
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Розпродаж ігор серії Command & Conquer
Перелік ігор
Ось список вигідних пропозицій розпродажі:
- Command & Conquer: Remastered Collection – 524 гривні (-25%)
- Command & Conquer 3: Tiberium Wars – 124 гривні (-75%)
- Command & Conquer 3: Kane's Wrath – 124 гривні (-75%)
- Command & Conquer 4: Tiberian Twilight – 174 гривні (-75%)
- Command & Conquer: Red Alert 3 – 174 гривні (-75%)
Акція триватиме до 5 жовтня, часу зробити обдуманий вибір буде більш ніж достатньо.
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