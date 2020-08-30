Steam запроваджує фільтр нецензурної лексики: як він працює
Сервіс Steam запустив бета-тестування версії, в якій з'явилася нова функція – "Фільтрація чату". Тоді користувачі зможуть приховати лайки і образи, а також налаштувати додаткові фільтри.
Ця функція працює як загальне налаштування для ігор і чату Steam в клієнті, мобільному додатку і у браузерах, передає видання ITC.
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Як це працює
Функція працює на базі старого фільтра чату для CS: GO, Destiny 2 і Dota 2.
Якщо активувати "Фільтрація чату", то користувач не буде бачити більшість нецензурної лексики – ці висловлювання замінять на символи.
Також користувач зможе змінити налаштування, додавши або видаливши конкретні слова. Можна і завантажувати списки слів чи словосполучень з інших джерел та ділитися фільтрами з іншими.
Є два основних фільтри:
- Лайки, що часто використовують геймери;
- Часті образи за расовою, релігійною, етнічною та іншими ознаками.
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Увімкнути фільтрацію чату і додати власні фільтри можна в розділі "Налаштування контенту від спільноти" Steam.