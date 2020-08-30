Сервіс Steam запустив бета-тестування версії, в якій з'явилася нова функція – "Фільтрація чату". Тоді користувачі зможуть приховати лайки і образи, а також налаштувати додаткові фільтри.

Ця функція працює як загальне налаштування для ігор і чату Steam в клієнті, мобільному додатку і у браузерах, передає видання ITC.

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Як це працює

Функція працює на базі старого фільтра чату для CS: GO, Destiny 2 і Dota 2.

Якщо активувати "Фільтрація чату", то користувач не буде бачити більшість нецензурної лексики – ці висловлювання замінять на символи.

Також користувач зможе змінити налаштування, додавши або видаливши конкретні слова. Можна і завантажувати списки слів чи словосполучень з інших джерел та ділитися фільтрами з іншими.

Є два основних фільтри:

Лайки, що часто використовують геймери;

Часті образи за расовою, релігійною, етнічною та іншими ознаками.

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Увімкнути фільтрацію чату і додати власні фільтри можна в розділі "Налаштування контенту від спільноти" Steam.