Інженери зі Стенфорда знайшли спосіб посилати і отримувати гідролокаційний сигнал, не торкаючись води. Розробка значно спростить створення карти морського дна і вивчення морського життя.

Радари і лідари можуть добре виявляти об'єкти на поверхні, проте вода добре поглинає сигнал, захищаючи морське дно від допитливих очей науковців. Рішенням проблеми є сонари, проте їхній мінус у тому, що акустичні хвилі можна посилати тільки з-під води, в іншому випадку вони втрачають 99,9 відсотка своєї енергії. 0,1 відсотка, відбившись в глибині від якогось об'єкта, при поверненні назад через повітря знову втрачає 99,9 відсотка енергії. Новий спосіб отримання гідролокаційних даних з повітря придумали в Стенфордському університеті. Там виявили, що фотоакустичний сигнал дозволяє подолати водну поверхню хоча б в одному напрямку, пише New Atlas.

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Що відомо

Система, названа PASS, працює наступним чином: дрон направляє у воду лазер з потрібною інтенсивністю. Його енергія поглинається, створюючи у воді ультразвукові хвилі, такі ж ефективні, як і хвилі сонара. Вони відбиваються від підводних об'єктів, перш ніж повернутися назад на поверхню.

Незважаючи на те, що зворотний рух з води через повітря позбавляє звукові хвилі майже всієї енергії, її залишається ще достатньо для того, щоб чутливі приймачі дрона вловили сигнал. Потім ПО, здатне коригувати рефракцію звукових хвиль по шляху з води в повітря, аналізує дані і створює 3D-зображення підводного об'єкта.

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Прототип PASS випробували у ванні з водою. Він зміг виявити на дні металеву букву S. Далі планують провести великі випробування у відкритому морі з хвилями і течією. Тим не менш, дослідники вже отримали підтримку ВМФ США та агентства ARPA-E, яке фінансує розробки в галузі енергетики.