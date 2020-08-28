Оприлюднили внутрішнє листування інженерів Google. Вони були стривожені ситуацією, що корпорація відстежувала листуваня користувачів.

Публікації внутрішніх документів Google оприлюднили під час судового розслідування проти Google, передає Associated Press.

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Опубліковані внутрішні документи раніше були приховані на прохання Google. У корпорації вважали цю інформацію конфіденційною.

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У документах сказано, що співробітники скаржилися на інтерфейс сервісів Google. Вони вважали, інтерфейс влаштований таким чином, щоб навмисне заплутувати користувачів в налаштуваннях конфіденційності.

Загалом, інженери часто писали про те, що корпорація погано пояснює користувачам умови збору персональних даних.

"Навіть високопоставлені співробітники Google не розуміють, в яких випадках компанія збирає дані про місцезнаходження", – заявив позивач, генеральний прокурор Арізони Марк Брнович.

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Також у листуванні деякі співробітники говорили про невдоволення політикою компанії і підтверджували збір інформації про користувачів без їхньої згоди.