Схоже, офіційний сайт президента Білорусі атакували хакери. деякий час на офіційній сторінці був розміщений банер, на якому можна впізнати костюм Вєрки Сердючки.

Про це пише білоруська Радіо Свобода.

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Сайт був зламаний деякий час. Зараз роботу відновлено. Однак, портал вантажиться дуже повільно. Також періодично сайт президента "падає".

Хто стоїть за зламом сайту офісі білоруського президента – наразі невідомо.

Нагадаємо, одразу після виборів у Білорусі почались серйозні проблеми з інтернетом. Лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів. Загалом, за три доби економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.

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Проблеми з інтернетом в країні відбуваються і досі. Місцеві видання пишуть, що Лукашенкові краще подбати про кібербезпеку, а не витрачати кошти на боротьбу з протестувальниками.