Студія FlashBot.Pro, яка займається розробкою чат-ботів для бізнесу, створила бота, який виправить суржик на літературну українську мову. Встановити його можна на популярні месенджери.

Робота над ботом велася протягом місяця, а наповнення новими словами триває і досі, повідомляє видання Укрінформ.

Цікаво Nokia N95: в мережі опублікували прототип сучасного слайдера

Що відомо

У компанії FlashBot.Pro розповіли, що ботом можна скористатися, ввівши слово суржиком. Після чого він виправить його, надавши український відповідник. Також доступна можливіть перевірки власного знання мови: бот дає слово суржиком, а вам необхідно ввести український правильний варіант. Якщо ж в базі не знайдеться потрібного слова, його вможна внести на розгляд.



Перелік можливостей нового чат-бота "СтопСуржик" / скріншот 24 каналу

Розробники кажуть, що головним завданням для них було зібрати якомога більше слів у словник.

Його ми збирали з різних джерел: і з упорядкованої збірки ще 1994 року, і з живого мовлення, що лунає довкола нас щодня. Наразі це понад 3300 слів і словосполучень. Цей чат-бот може стати вашим відданим помічником, якщо ви йому довіритеся. Він не супиться і не оцінює ваші знання, не дивиться зверхньо і не моралізує. Він просто допомагає навчитися говорити правильно»,

– розповіла співавторка проєкту "СтопСуржик" Лідія Карпенко в коментарі Укрінформ.

Скористатися ботом можна за посиланням. Він доступний для месенджерів Telegmam та Viber.