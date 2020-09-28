Компанія LInkedin анонсувала початок закритого тестування нового функціоналу Stories. Його тестують на сайті з вакансіями для покращення та вдосконалення ділового спілкування.

Тестування нового формату розмов в LinkedIn для ділового спілкування проходить в закритому режимі на сайті з вакансіями, повідомляє журналіст Піт Девіс у своїй статті.

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Для чого Stories у Linkedin

Як пояснив голова відділу інформаційних технологій LinkedIn Піт Девіс, нова функція має спростити комунікацію та перевести у більш невимушену атмосферу взаємодію між бізнесом. "Історії" можна буде використовувати для того, щоб ділитися ключовими моментами робочих зустрічей, надавати поради щодо покращення робочих процесів тощо.

У 2018 році компанія ввела подібний функціонал, що давав змогу розміщувати короткі відео у "плейлисті кампуса". Формат і функціонал "історій" був обмежений та менш популярним.

Функція "Історії" – "Студентські голоси": відео

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Коли стане доступним

Компанія планує розпочати загальнодоступне тестування для користувачів вже найближчим часом.